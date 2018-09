RIEDEL COMMUNICATIONS SE RAPPROCHE DES MUSICIENS

Riedel Communications a fait l’acquisition de Archwave, spécialiste de la mise en réseau et du streaming audio en Suisse, et de Cymatic Audio, spécialiste de l’audio dans l’industrie de la musique. Ces nouveaux partenariats créeront un centre de R&D à Zurich, portant l’équipe d’ingénierie de Riedel à plus de cent ingénieurs, et étendront ses capacités de R&D pour IP et les normes telles que AES67, qui renforceront l’interopérabilité dans le monde de la diffusion. Cette dernière acquisition permettra à Riedel de pénétrer de nouveaux marchés et de se rapprocher des musiciens, dont beaucoup s’appuient déjà sur la technologie Riedel sans le savoir. « Chez Riedel, les normes IP sont vitales non seulement pour nos produits d’interphonie mais également pour toutes les autres lignes de produits Riedel, a déclaré Thomas Riedel, fondateur et PDG de Riedel Communications. En collaborant avec Archwave, nous franchissons une autre étape importante vers la fourniture de solutions de réseautage complètes qui permettent aux diffuseurs de travailler comme ils le souhaitent.

Avec notre nouvelle équipe d’ingénieurs en Suisse, nous disposons désormais de tous les outils nécessaires pour créer les workflows plug-and-play dont nos clients ont besoin pour leur transition vers l’IP. » « Ce n’est pas souvent qu’un ajustement aussi fort et évidemment stratégique se présente, mais c’est ce que j’ai trouvé avec Riedel », a déclaré Arie van den Broek, PDG d’Archwave Technologies. « La force de Riedel, son excellence opérationnelle et son engagement envers la technologie ouverte ont été les facteurs qui ont favorisé le développement de cette nouvelle relation. Nous apprécions également que l’accord offre de nouveaux canaux aux marchés au sein de l’organisation Riedel existante. L’équipe et moi sommes enthousiastes d’aller de l’avant au sein de la famille Riedel. » Avec cette coopération, Archwave et Cymatic Audio demeureront une unité autonome au sein de Riedel, tandis que Riedel adoptera les solutions technologiques Archwave pour son propre développement de produits. ■

Martin Berger (Riedel Communications), Arie van den Broek (Archwave), et Thomas Riedel, fondateur et directeur (Riedel Communications).