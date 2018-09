STUDIO FLYER SKB ISF2U

Véritable studio mobile avec trolley et roulettes, ce rack Studio Flyer en polyéthylène injecté 19’’ 2U remplace la référence SKBRSF2U. Plus robuste, il est désormais étanche et toujours garanti à vie. Son couvercle supérieur permet de protéger un ordinateur pendant le transport, tandis que la trappe arrière donne accès aux connecteurs. Les profilés percés sont prévus pour écrous cage (la visserie est fournie). Dimensions intérieures (mm) : 19’’ x 2 U x 355 mm. Existe aussi en 4U. ■