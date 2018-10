RME Digiface dante

Soixante-quatre canaux Dante via une simple connexion, c’est ce que propose cette Digiface Dante, qui fonctionne aussi bien en USB 3.0 qu’en autonomie. Grâce à l’intégration des pilotes MADI (Mac/PC) des interfaces RME de la série MADIface, la Digiface Dante permet également le transfert de soixante-quatre canaux MADI, en plus des soixante-quatre Dante. Pour ce faire, les deux connecteurs BNC réservés à l’horloge peuvent basculer en entrée et sortie MADI. La totalité des cent-vingt-huit canaux Dante et MADI est contrôlée via le logiciel Dante inclus ainsi que par TotalMix FX, le mixeur à base de DSP de RME, qui permet de nombreuses options de routing et de monitoring. Ainsi, TotalMix FX permet aux utilisateurs de créer des submix indépendants exploitant toutes les entrées disponibles. ■