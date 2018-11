ROSCO : APRÈS LA GAMME SWITCH, LA GAMME MIX

DMG Lumière by Rosco présente la gamme Mix dont La nouvelle technologie Mix LED propose des couleurs de haute qualité et une interface de contrôle facile à prendre en main pour obtenir précisément la nuance de couleur désirée sur les tournages. Le Mix combine six LEDs : red, lime, green, blue, amber, white. Tous les gels Rosco proposés par le Mix ont été authentifiés pour correspondre aux sources tungstène et daylight. Ainsi, il est possible de sélectionner la température de couleur avant la couleur. La gamme Mix propose myMIX App qui permet de contrôler les projecteurs depuis un mobile ou de créer sa bibliothèque personnalisée de couleurs, sauvegardée dans le cloud et utilisable à tout moment. ■