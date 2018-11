L’ECHONOVA CONTINUE DE S’ÉQUIPER EN ROBE AVEC AUDIOLITE

Benjamin Bruneau, régisseur général, a choisi de continuer avec les nouveautés Robe pour l’Echonova de Vannes avec un parc de dix Spiider, dix DL4X, dix ParFect 150 et six Pointe ! L’histoire a commencé en 2010 avec des ColorSpot 575 AT puis avec dix DL4X en 2016. « Le DL4X est polyvalent, il nous a bluffés avec ses couleurs, notamment un rouge super puissant », s’enthousiasme-t-il. ■