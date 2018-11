SATIS Screen4All – CP FRANCE

CE QUE VOUS DEVEZ ALLER VOIR LES 6 ET 7 NOVEMBRE 2018 AUX DOCKS DE SAINT-DENIS

STAND : B23

Depuis trente-cinq ans, CP France est le spécialiste de la protection de vos équipements sensibles audio/vidéo : valises de protection étanches Peli, Peli Air, Storm, caisses et racks 19’’ SKB, caisses aluminium Zargal ainsi qu’une large gamme d’accessoires pour la fabrication de flight cases et systèmes 19’’. CP France est également spécialiste dans la fabrication de flight cases et d’aménagements spéciaux (mousses usinées, calages, marquages, usinages de platines…). Allez découvrir sur le Satis les Peli Air, valises étanches les plus solides et les plus légères du marché ainsi que les racks 19’’ SKB qui protègent votre laptop et disposent de 2U pour intégrer vos systèmes électroniques. ■