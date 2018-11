SATIS Screen4All – MÉDIA VISION

CE QUE VOUS DEVEZ ALLER VOIR LES 6 ET 7 NOVEMBRE 2018 AUX DOCKS DE SAINT-DENIS

STAND : C27

Media Vision présente des solutions unifiées pour environnements de travail et d’apprentissage collaboratifs, notamment des micros de table compacts pour petites salles de visioconférence ; une solution infrarouge, sécurisée, sans gestion de fréquences. Egalement, la gamme d’enceintes professionnelles de Sonance, avec une couleur sonore unifiée à travers tous modèles pour une expérience sonique unique. Enfin, la solution de partage de documents sans fil multisources Cynap de WolfVision. Retrouvez Media Vision au stand C27 et pour la conférence du 6 novembre à 14 h 30 : « Lancement de solutions unifiées pour la communication et le travail collaboratif : WolfVision, TAIDEN, Sonance ». ■