SEQUOIA AUDIO – POWERSOFT

Powersoft a récemment complété sa gamme d’amplificateurs dédiés à l’installation fixe avec les modèles Duecanali 804 and 4804. Tous les modèles peuvent travailler sur des charges à basses impédances (2/4/8 Ω) ou en 70 V/100 V pouvant être sélectionnées indépendamment pour chaque canal. Proposée au choix avec ou sans le DSP intégré Armonia+, la gamme est largement ouverte sur l’extérieur via réseau AES ou Dante et peut être commandée en réseau. ■