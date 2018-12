AUDIO2 – CADAC CDC-FIVE

La nouvelle CDC-5 suit le même facteur de forme et la même interface utilisateur que ses grandes sœurs (CDC-5 et 7). La différence la plus notable est l’absence d’écran autonome de 6,5’’. L’interface graphique de cet écran de contrôle est accessible par un balayage sur l’écran unique de 23,5’’ (ou par un bouton poussoir situé à gauche de celui-ci). Il existe également un certain nombre de boutons poussoirs à gauche de l’écran pour faciliter la navigation lorsque cet écran est utilisé. ■