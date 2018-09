Le nouvel Energetic de Showtec vient compléter la gamme avec ses faisceaux LED RGBW et son stroboscope généré par seize LEDs de 0,5 W. Avec un mode automatique, le contrôle sonore, la fonction maître/esclave et la connexion DMX512, le contrôle de cette unité a été simplifié et peut être désormais piloté avec une télécommande. ■