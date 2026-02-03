Une cabine acoustique facile à utiliser

Vous désirez capter ou enregistrer une voix dans des conditions neutres, sans utiliser de studio fixe ? La cabine VTrap est pour vous ! Transportable, démontable et légère, elle isole des problèmes acoustiques souvent rencontrés en intérieur, et répond aux nouvelles pratiques de production nomade, avec un haut niveau de qualité.

Il est parfois souhaitable d’enregistrer une voix (ou tout autre son) en s’abstrayant de son environnement acoustique trop réverbéré, coloré ou bruyant. À cet effet, les studios d’enregistrement sont équipés de cabines voix aménagées « en dur », isolées et traitées acoustiquement, recevant électricité, connecteurs divers, air frais et vitre pour garder le contact visuel avec les autres artistes. Même si les musiciens se déchaînent dans la partie studio, la voix est enregistrée sans bruit de fond et sans réflexions ni couleurs désagréables. Le chanteur est à l’aise, respire, voit ce qui se passe, et n’est gêné à aucun moment par des conditions difficiles.

Cabines acoustiques portables

Dans cet esprit, il existe des cabines acoustiques démontables « en dur », fermées, conçues notamment pour passer des appels téléphoniques en open space sans gêner les autres ni être gêné par eux. L’aspect « isolation phonique » passe ici avant le côté traitement acoustique, qui est toutefois présent : pas de couleur sonore marquée dans la cabine. Le budget monte vite à plusieurs milliers d’euros.

Une petite recherche sur le terme « acoustic vocal booth » permet de découvrir, de T.Akustik (alias Thomann) au site vocalboothtogo.com, des cabines d’isolation pour chant « souples », assez légères et démontables, dont l’aspect fait un peu penser à un isoloir. Un cran au-dessus, la société SonicArt, nouvelle venue dans le domaine, propose depuis un an la VTrap Mobile Studio : un produit qualitatif, bien pensé et efficace, qui a remporté un Red Dot Design Award, et que nous avons découvert grâce à Bruno Guers, d’Eurocom Broadcast (cf. numéro 513).