Compacte et strictement analogique Entreprise berlinoise créée en 2015, HEDD nous avait déjà impressionnés avec son modèle 20 MK2 testé dans SONO Mag n°495. Après cette trois voies compacte dotée d’un filtrage et d’un traitement numérique assurant une mise en phase parfaite, nous découvrons ici la nouvelle entrée de gamme du constructeur. La 05 A-CORE est une « simple » enceinte active deux voies strictement analogique… Est-elle à la hauteur de ses grandes sœurs plus onéreuses ? La nouvelle gamme HEDD A-CORE (pour cœur analogique) renonce...

