La bonnette anti-vent Softie 7 cm de Rycote a été spécifiquement fabriquée pour le micro Sanken CS-M1, mais elle est également compatible avec les autres micros de 19 mm et 21 mm de diamètre. Le distributeur Pilote Films propose aussi le kit Perfect For qui comprend, en plus de la Softie, une suspension INV-6 Heavy, un adaptateur Hot-shoe 3/8” et une brosse d’entretien. ■