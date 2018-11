CONVERTISSEURS M-32 PRO AVB CHEZ RME

Chez RME, deux produits AVB, le M-32 AD Pro et M-32 DA Pro, convertisseurs haut de gamme trente-deux canaux, 192 kHz, répondent aux attentes actuelles en nombre de canaux, que ce soit en production ou en installation. En plus des entrées et sorties MADI sur fibre optique et connecteur BNC, incluant toutes les options de routing, les convertisseurs de la série M-32 Pro disposent d’une interface AVB basée sur les protocoles réseau ouverts IEEE 802.1 et 1722.1 qui permet la transmission des trente-deux canaux à 192 kHz sur un simple câble Ethernet. Le protocole de contrôle ouvert AVDECC 1722.1, qui fait partie de l’AVB, permet d’utiliser n’importe quel contrôleur externe pour piloter la quasi-totalité des fonctions de l’appareil. ■