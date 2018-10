SSL ACQUIS PAR AUDIOTONIX

Le groupe qui compte déjà parmi ses marques DiGiCo, Calrec et Allen & Heath y ajoute la prestigieuse SSL. Peter Gabriel, qui était l’actionnaire principal de Solid State Logic, devient un des investisseurs de Audiotonix. Il commente : « Ma collaboration avec SSL a commencé en tant qu’utilisateur, puis client et ensuite copropriétaire. SSL a toujours imaginé du matériel innovant qui encourage la créativité. Je me suis impliqué dans la société car je ne peux imaginer un monde sans SSL. Chaque fabricant a son propre marché. La collaboration de ces diverses marques entre elles permet de partager les connaissances et les compétences pour en faire bénéficier tout le monde. » ■