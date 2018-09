ALEXIS REYMOND, INGÉNIEUR TECHNICO-COMMERCIAL APG RÉGION GRAND-OUEST ET ROYAUME-UNI

Fort d’une expérience de plus de dix-huit ans en tant qu’ingénieur du son puis consultant en acoustique et système de diffusion, Alexis Reymond assure le développement commercial ainsi que le conseil et le support technique sur le secteur Grand Ouest en France et au Royaume-Uni. « Je suis très fier de travailler pour APG, une entreprise qui a su tout au long de son histoire innover et s’adapter sans jamais sacrifier la qualité audio de ses produits. APG est unique dans sa capacité à concevoir des solutions performantes et dans son positionnement de transparence et de proximité avec ses clients. » ■

Pour le contacter : Tél. : 06 79 76 42 23 – alexis.reymond@apg.audio