Starway présente Lusso, un projecteur automatique Spot équipé d’une LED blanche de 320W lui procurant un éclairement de 34900 lux (8°@5m). Il dispose d’une plage de zoom de 8 à 40° épaulée par une trichromie CMJ, sept filtres couleurs + UV, correcteurs CTO 3200°K, 5600°K, 6500°K . Également embarqués : 10 gobos fixes, huit gobos rotatifs, un frost progressif, un iris et deux prismes superposables. Le Lusso, c’est la promesse d’un projecteur performant et complet, condensé dans 20 Kg.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur YouTube, cliquez ici !

Pour retrouver également notre banc d’essai et le tuto vidéo d’Alexandre Roy, c’est ici ! ■