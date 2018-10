Trois leaders pour un nouveau format standardisé d’échange de données

VectorWorks, MA-Lighting et ROBE annoncent la création du GDTF pour General Device Type Format. Cette définition des luminaires utilisés dans le spectacle permet l’échange natif de données entre console lumière, logiciel de plan de feu et système de prévisualisation.

Il s’agit ni plus ni moins d’une avancée majeure dans la rapidité et le confort de travail des designer lumière, chefs de chantiers et pupitreurs. Le GDTF permettra d’intégrer le plan de feu des designer (sous VectorWorks) vers la console (MA-Lighting) et le logiciel de prévisualisation. Ce format est libre de droit, facile à établir et compréhensible par chacun.

Les trois compagnies qui ont uni leurs forces pour développer ce nouveau standard invitent désormais les autres acteurs de la profession à les rejoindre en utilisant ce nouveau format, gage de rapidité et d’efficacité pour tous. Le but est que ce format devienne universel et soit lisible par toutes les marques de console, de logiciels CAD et de visualiseurs.

Si vous voulez en savoir plus, rendez vous sur le stand de Vectorworks au PLS 2018 (E60)