VINCENT BOUQUET PROMU AU RANG DE CHEF DE PRODUITS ROBE FRANCE

Assurant le lien avec l’usine et le support technique auprès de l’équipe commerciale et des clients, Vincent interviendra régulièrement pour des formations et des démos nécessitant des compétences techniques particulières et sera le garant du bon fonctionnement du show-room de Villepinte. Bruno Garros et Elie Battah commentent : « En tant que managers, c’est toujours un plaisir que de pouvoir offrir une promotion interne à un jeune collaborateur talentueux, impliqué et autant motivé par ce projet. Après deux ans d’expérience réussis au sein du service technique et très souvent impliqué dans des actions avec notre équipe commerciale, Vincent réussira sans nul doute cette nouvelle mission. » ■

Vincent Bouquet : 06 29 10 83 77

vincent.bouquet@robelighting.fr