CHAUVET LANCE LE MAVERICK STORM 1 WASH

Avec sa structure en aluminium moulé et ses trois-cent-seize vis en acier inoxydable, le nouveau Maverick Storm 1 Wash est un produit idéal pour les festivals, amphithéâtres et autres applications extérieures. En plus de son indice de protection IP65 et de sa robustesse, le Maverick Storm 1 Wash fournit la luminosité nécessaire pour les utilisations extérieures avec un rendement de plus de 6 000 lumens. Avec dix-neuf LEDs de 20 W, une roue de gobos virtuelle avec des couleurs de fond, une large plage de zoom et une gradation 16 bits, il offre aux concepteurs un large éventail de possibilités créatives. Grâce à sa polyvalence, le Maverick Storm 1 Wash est pilotable en DMX, RDM, sACN, Art-Net, Kling-Net et W-DMX. ■