VOS ACHATS DE MATÉRIEL D’OCCASION APG

APG a mis en place un système de vente de produits d’occasion pour tous accessible via le site Internet de la marque : www.apg.audio Aussi bien les professionnels que les utilisateurs finaux, les entreprises ou particuliers, peuvent se procurer des produits d’occasion APG directement auprès du fabricant. En visitant la section « Matériel d’occasion » sur le site Internet, on trouve les disponibilités de matériel du moment. Il suffit ensuite de remplir un formulaire de renseignements succinct pour obtenir en retour une confirmation de disponibilité et de prix. Les produits sont vendus à des prix très avantageux avec les garanties suivantes : matériel entièrement révisé et contrôlé par APG délivré avec une certification de conformité et une extension de garantie d’un an. Et pour les professionnels désireux de renouveler leur parc de systèmes APG d’ancienne génération, il est également possible de contacter APG par le même biais pour vendre vos systèmes et ainsi rendre accessibles ces produits à un plus large potentiel d’acquéreurs. ■