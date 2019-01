WAVES AUDIO A MIS LA CONSOLE TG EN PLUG-IN

Développé conjointement avec Abbey Road Studios, le plugin TG Mastering Chain est une chaîne de mastering modulaire inspirée de la console de transfert EMI TG12410 utilisée dans toutes les cabines d’Abbey Road depuis le début des seventies à ce jour. Le son distinct du transistor TG12410 a fait ses preuves au fil des décennies. Qu’elle soit utilisée en mastering ou en mixage, la chaîne TG apporte la même magie que celle des albums mythiques : The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, In Utero de Nirvana, OK Computer de Radiohead, pour ne citer qu’eux. Tout comme la console d’origine, le plug-in TG Mastering Chain est constitué de cinq modules (qu’on appelait « cassettes »), utilisables indépendamment, en mastering ou en mixage studio. ■