MANGE, LILLE ! À LA SAUCE APG UNILINE COMPACT

Le festival Mange, Lille ! a confié la prestation technique lumière, son et la distribution électrique des vingt différents événements organisés à l’église Sainte-Madeleine et la gare de Saint-Sauveur de Lille à Yes Event, partenaire prestataire APG en Belgique.

Pour ce festival, dont le thème était la transformation de la cuisine du terroir français en une gastronomie moderne et raffinée, ces deux lieux ont successivement muté en boîte de nuit, restaurant, pâtisserie géante ou encore en marché couvert pour accueillir jour et nuit près de mille personnes.

Yes Event a pu concocter une diffusion raffinée grâce à la modularité de l’Uniline Compact d’APG en ajustant avec équilibre l’équipement sonore aux différents événements.■