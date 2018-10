Wavetool, une appli pro destinée au spectacle, permet d’identifier et isoler rapidement les sources et microphones ayant des problèmes, de vérifier l’état des piles ou de constater une absence de signal. L’utilisateur peut circuler librement autour de la scène pour auditionner les différentes sources streamées vers le dispositif iOS, lequel intègre les outils nécessaires aux équipes son et ce au cœur d’une seule application. L’algorithme aide à identifier les sonorités suspectes des sources avant qu’elles ne soient diffusées. Wavetool est constitué d’un serveur basé sur un ordinateur type Mac mini raccordé sur le réseau comportant les différents récepteurs connectés. Chaque récepteur RF est raccordé au réseau via un switch Ethernet 1000 Mbps. ■