MEMORY MIC BY SENNHEISER

Ce petit boîtier blanc (51 x 37 x 16 mm pour 30 g) est un micro électrostatique pré-polarisé fonctionnant en 48 kHz/16 bits, mais pas que. Couplé à un smartphone via Bluetooth grâce à l’application vidéo gratuite (Android et iOS) du même nom, Memory Mic va synchroniser la piste sonore capturée à distance avec la vidéo enregistrée par le smartphone. Et si la portée Bluetooth n’est pas suffisante, le boîtier micro est équipé d’une mémoire interne offrant quatre heures d’enregistrement. Outre la synchronisation avec une seule touche de l’audio et de la vidéo, le Memory Mic offre en plus l’accès à un outil de mixage audio dans l’appli et le confort d’une recharge par USB. Un clip magnétique permet de le fixer aux vêtements comme un micro-cravate. ■