ZOOM PRÉSENTE LE F8N

Dernière génération des enregistreurs multipistes portables Zoom pour la réalisation de films et la conception sonore, le F8n dispose de huit entrées XLR et jack TRS avec une plage de gain augmentée à 75 dB. Il intègre la gestion de micros ambisoniques, avec décodage d’écoute, couplage des gains et écran de contrôle spécifique. Les limiteurs des huit entrées deviennent prédictifs pour éviter toute saturation. Une fonction d’automix est disponible ainsi que la commande via une interface iOS. Le F8n s’utilise aussi en carte son 8/4 via USB. ■