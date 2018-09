MONITEURS FORTE PUISSANCE CHEZ GENELEC

Une enceinte deux voies plus un sub s’ajoutent à l’offre du fabricant. Ils sont destinés au monitoring à fort niveau (118 dB SPL crête), ou à longue distance (jusqu’à 10 m) ainsi qu’aux configurations immersives. Les enceintes S360 sont équipées en 10’’ et contiennent un guide d’onde DCW maison, associé au tweeter à compression à dôme titane 1,7’’. La dispersion est de 95 x 75°. Le sub 7382 complète l’offre. Son HP 15’’ permet une réponse descendant à 15 Hz et jusqu’à 130 dB SPL ! Le logiciel de calage GLM peut gérer des configurations atteignant quarante moniteurs. ■