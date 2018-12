À AMIENS, UN KIT COMPLET ROBE POUR ACCUEILLIR LES ÉTUDIANTS

Bien loin des ambiances de bizutage, l’université de Picardie Jules Verne met les moyens pour accueillir ses étudiants. En clôture de la JAE (Journée d’Accueil des Etudiants), les nouveaux résidents de la fac d’Amiens ont profité gratuitement d’un concert de Therapie Taxi, Rone et Max Day, sur une scène entièrement équipée en projecteurs Robe Lighting. Le prestataire LG Son Live a monté une scène avec quarante LEDs Beam150, douze BMFL Blade et seize Pointe. Pour une partie du kit, un renfort de parc assuré par Ultrason, lui aussi très fourni en sources Robe, était nécessaire. L’ambition de l’éclairagiste Grégory Lainé avec ce kit était justement d’ouvrir en grand l’espace scénique avec beaucoup de sources pour donner l’impression d’une scène plus grande. ■