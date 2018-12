BEST AUDIO & LIGHTING – ELATION

La marque américaine est présente sur le marché français via Best Audio & Lighting. C’est l’Artiste Van Gogh (photo) qui était mis en avant avec une sortie prévue en avril prochain. Un spot/wash assez compact et une LED de 380 W intégrant des couteaux, ce qui est intéressant pour une machine de cette taille. Le Picasso se situe dans la gamme au-dessus avec un moteur LED de 620 W, lui aussi équipé de couteaux. Le Razor, wash de 7 x 60 W sera proposé en janvier prochain en version IP20 ou IP65. Arrivera également en janvier le Proteus Smarty, version IP65 de l’hybride Smarty. ■