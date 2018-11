UN SPECTABLE 100 % PYROMELODIX, PAR TOUTATIS

Cet été, le Parc Asterix a terminé chaque journée par un spectacle « pyromélodique » nommé « Le ciel vous tombe sur la tête ». C’est SBB Live & Event, filiale de S Group, qui fut choisi pour la prestation son et lumière, ayant déjà l’expérience des contraintes physiques et climatiques du parc quant à l’utilisation de projecteurs. Fort de cette expérience, c’est une vraie solution IP qui a été retenue avec l’utilisation de douze Aqua 480 BWS de PR Lighting, dont sept machines installées sur l’île, utilisées essentiellement en beam, et cinq sur la presqu’île pour la projection de gobos. Un complément en Starway avec deux Citykolor 5410HD pour napper toute l’île et deux StrongLite HD en effets strobe, l’ensemble programmé et encodé par Stéphane Saint-Criq. ■