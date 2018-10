ADAM HALL RENFORCE SON ÉQUIPE DE DISTRIBUTION

Adam Hall Group remanie son équipe de distribution internationale. Markus Jahnel, COO et associé-gérant, prend dès maintenant la responsabilité du développement global du groupe, en remplacement de Bodo Falkenried qui, rappelons-le, fut le fondateur d’Adam Hall Asia Pte Ltd, dont il assura avec succès le fonctionnement. Depuis le 1er septembre, Marcel Mieger (34 ans et déjà 16 ans d’ancienneté chez Adam Hall) a repris la fonction de directeur des ventes pour l’Europe. Enfin, Gabriel Medrano prend en charge les opérations courantes de la société Adam Hall North America,

Inc., récemment fondée et inaugurée en janvier 2018 dans le New Jersey. Avec l’appui de Steven Savvides, président, Gabriel Medrano est responsable du développement de toutes les activités en Amérique du Nord. ■

De gauche à droite : Gabriel Medrano, Markus Jahnel, Marcel Mieger.