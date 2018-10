SO LONG BOB !

Audio Precision déplore la perte de son co-fondateur et ancien président, Bob Metzler. En collaboration avec Richard Cabot, Bruce Hofer et Robert Wright, Bob avait fondé Audio Precision en 1984 et en fut le dirigeant jusqu’à sa retraite en 1999. Animé d’une véritable passion pour son métier, Bob était un passeur de connaissances, avec la capacité de transmettre des sujets complexes. Son ouvrage Audio Measurement Handbook a fait référence, jusqu’à être utilisé dans les cours de niveau universitaire. Hors les murs de son entreprise, il fut un radio amateur agréé et un photographe accompli. La communauté audio adresse ses plus sincères condoléances à ses proches. ■