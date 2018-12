ALGAM ENTREPRISES – MARTIN BY HARMAN

MARTIN BY HARMAN

Le Mac Allure (photo) est une lyre de 17 kg avec un moteur fait de sept LEDs RGBW de 60 W, un zoom de 11-36, deux roues de gobos et un iris original monté sur biellette qui permet d’être très rapide. Cette machine est surprenante, des gobos peuvent être superposés donnant un effet intéressant, et elle est pixel mappable via le P3. Martin propose des découpes qui peuvent aussi s’utiliser avec des optiques d’autres marques. Elle existe en blanc chaud et en RGBAL. Toujours dans les sources statiques, le blinder Rush a pour vocation de prendre la succession des molefay à filament. . ■