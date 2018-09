DU CHAUVET DANS LE KOZZMOZZ

Vince de Schinckel, light designer du festival EDM Kozzmozz (Belgique), s’est inspiré des éléments linéaires et angulaires de l’architecture industrielle pour l’éclairage techno de sa dernière prestation, au cours de laquelle huit washes Maverick MK2 et huit appareils Strike 1 Chauvet ont été fournis par le prestataire EuroPA pour créer un look percutant reflétant parfaitement l’atmosphère des sets techno du DJ Ben Klock. « Le Strike 1 est un appareil très puissant, a déclaré Vince de Schinckel. Le combo stroboscopique/aveuglant couplé à l’effet d’émulation du tungstène reflète et enrichit l’atmosphère crue créée par la musique. » Quant au wash Maverick MK2, ses LEDs Osram RGBW produisaient des effets saturés pour peindre la salle de concert Vooruit avec une couleur techno conviviale. ■