AVAB TRANSTECHNIK FRANCE / ETC FRANCE

Avab appartient désormais à ETC. La Hog 4/18 voit le jour, elle ressemble à la HOG 4 mais avec un hardware légèrement différent, les principales modifications restant cosmétiques. Chez High End il y a la gamme des Sola, avec la lyre silencieuse SolaFrame Theatre, la Profile SolaFrame 750 et le SolaFrame 3000 avec 1 000 W de LEDs, annoncé pour 38 000 lumens. Chez ETC enfin, la lyre Relevé Spot (photo), premier modèle d’une nouvelle gamme, sera disponible début 2019. Son moteur est constitué de cinq couleurs, RGB, indigo et lime. ■