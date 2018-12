DV2 – ADAMSON

Adamson complète sa série S de Touring avec l’arrivée de la petite S7 (photo), déjà présente dans la gamme IS dédiée à l’installation. Deux haut-parleurs ND7 7’’ en kevlar néodyme et son moteur HF 1,4’’ équipe cette enceinte deux voies pleine bande compacte. Du côté de la dispersion, elle affiche 100° en horizontal et 12,5° en vertical pour un niveau SPL max de 138 dB, et son alimentation par quatre est effectuée par un Lab Gruppen PLM 12K44. C’est donc tout naturellement que le nouveau sub S118 vient également rejoindre la gamme S. De même largeur que le S7, il est prévu pour être accroché dans la même ligne que le S7, ou posé au sol. A son bord, un transducteur de 18’’ offre un rendement SPL de 133 dB. Son alimentation par 3 s’effectue par le même ampli que le S7, à savoir le PLM 12K44 ■