HIGH END SYSTEMS ET LE SOLASPOT 3000

Après le lancement du SolaFrame 3000 en août dernier, High End Systems a présenté son asservi, le SolaSpot 3000 au LDI 2018. Avec la même performance de plus de 37 000 lumens que le SolaFrame 3000, le SolaSpot 3000 a été imaginé pour les concepteurs lumière en recherche de nouvelles possibilités de motifs et d’effets. Au programme, trois roues de gobos pour un total de vingt-et-une formes, des roues d’animation graphiques et de verre texturé, des dépolis plus ou moins intenses, des prismes à trois et huit facettes, des effets aériens ainsi qu’un ensemble complet de fonctionnalités. Les visiteurs ont également eu un aperçu du SolaFrame 1000, un projecteur à découpe de milieu de gamme, dont le lancement est prévu plus tard fin 2018. ■