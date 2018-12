AXENTE – MA-LIGHTING

Gma3 nous annonce une version 1 du soft disponible avant l’été. En attendant, ils proposent une nouvelle venue dans la gamme MA-Lighting, la Compact XT (photo) qui se situe juste sous la light. On perd les deux écrans « letter box » et les deux tactiles mais aucune fonction n’est sacrifiée, et elle pourra bien entendu fonctionner avec les GPU small, médium ou large. Idéale et économique pour partir en tournée une fois que le show est encodé. ■