CHAUVET – Maverick Storm

Le Maverick Storm 1 Wash (photo) est un wash LED de 19 x 20 W IP65 wireless, Art-Net, Kling-Net. La gamme Ovation est composée de projecteurs fixes fresnel et découpe à haut rendement IRC (au-delà de 92). On trouve des blanc chaud, blanc froid variable, et full color. La même gamme existe aussi en IP65. Le P56 est un PAR avec un blanc variable de 2 800 à 8 000 K et différentes lentilles interchangeables. Le Welpad wash est un wash LED rectangulaire sur batterie mais pas en LED full color. On peut changer les filtres facilement car ils sont magnétiques. ■