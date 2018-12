ESL PROLIGHTS Panorama

Le Panorama (photo) est une lyre LED de 19 x 40 W avec une corolle de LED matriçable très réussie avec un zoom de 3-45 pour une masse de 35 kg, certes un peu lourd mais c’est le prix de l’IP65. Le RA3000 est une machine ultra silencieuse qui trouvera sa place dans les théâtres et opéras avec 1 000 W de LED et un IRC supérieur à 93. Le Jetspot4Z, est une petite lyre de 180 W de LED avec un zoom 8-40 pour 18 kg, des couleurs via le mélange CMY, un frost progressif intéressant et une bonne fabrication. Enfin, l’Eclipse est une découpe avec un IRC supérieur à 97, pour un moteur de 230 W et des optiques compatibles avec les autres grandes marques. ■