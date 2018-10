BLUEPRINT DISPONIBLE EN TÉLÉCHARGEMENT

Le terme blueprint désigne, en anglais, un plan détaillé. C’est le nom qu’a choisi Adamson pour son logiciel de prédiction qui permet de choisir n’importe quel produit de la gamme et de le déployer dans un espace virtuel sur ordinateur. Concevoir un système de diffusion simple y est facile, et des simulations complexes peuvent aussi être réalisées. La fonction Auto Shoot en mode 2D permet de prépositionner les angles d’un line array. Blueprint AVTM permet de préparer un dossier de présentation pour un projet en utilisant les simulations 3D haute résolution de SPL, Time et Directivity, voire même placer des microphones en n’importe quel point. Il est disponible sur plateformes PCTM et MacTM et des tutoriaux vidéo sont téléchargeables en ligne. ■