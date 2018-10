L’IMAGE ET LA LUMIÈRE PAR NOVELTY

Le concert RFM Music Show a eu lieu au mois de juin et a, comme chaque année, rassemblé plus de vingtcinq mille personnes au parc départemental de l’île Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux (92). Cet événement musical gratuit a permis au public d’apprécier une programmation dédiée à la chanson française. Et c’est à Novelty qu’Electron Libre Production, du groupe Lagardère, a confié la prestation technique de l’éclairage et de la diffusion vidéo. Une scène mise en lumière par Richard Ominetti, qui recevait en front de scène dix nouveaux projecteurs automatiques VL6000 de Vari-Lite, pilotés par l’opérateur lumière Arthur Oudin. La vidéo était gérée par Cédric Cousin aux commandes d’un Arkaos Media Master Pro. ■