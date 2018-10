FUNKTION ONE ÉQUIPE L’ELECTROBEACH

Implanté à Barcarès, le festival Electrobeach accueille plus de cent DJs et cent-mille festivaliers cumulés. Funktion One a été choisi pour équiper la diffusion des quatre scènes. C’est le prestataire Concept Group, soutenu par les sociétés Solution One, le distributeur de la marque en France, Remote et Think ! AV, qui en a assuré la prestation, chaperonné par Tony Andrews, le créateur de Funktion One himself. Pour sa première sortie en France, le système Vero a équipé la scène principale. Sa conception à pavillon a permis d’assurer une pression importante sur la distance à couvrir de cent-vingt mètres, tout en répondant aux fortes contraintes de vent et d’émergence de ce festival. ■