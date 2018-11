L’application BTAir permet de contrôler la lumière directement à partir de votre téléphone ou de votre tablette. Compatible en Bluetooth avec les projecteurs Chauvet DJ sans nécessiter de matériel supplémentaire, elle permet de créer et stocker des scènes, contrôler la couleur, les poursuites et bien plus encore. A télécharger gratuitement sur Android et iOS. ■

https://www.chauvetdj.com/products/btair/