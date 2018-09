CERTIFICATION DANTE 3 – LES COURS SONT EN LIGNE

Jusqu’à présent, seules les certifications de niveau 1 et 2 figuraient en ligne. Le niveau 3 l’est aussi désormais. Les thèmes de cette ultime certification : conception de réseaux complexes, utilisation combinée des réseaux, optimisation et gestion des problèmes rencontrés. La formation est proposée en modules successifs, sur supports vidéo en anglais. Avoir validé les niveaux 1 et 2 est nécessaire pour passer au niveau 3. ■ https://www.audinate.com/