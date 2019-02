CHARTE « DROIT DE CITÉ »

C’est dans le cadre de CIRCa – festival de cirque actuel à Auch, que la charte nationale d’accueil des chapiteaux de cirque et autres structures culturelles itinérantes accueillant du public a été signée le 24 octobre dernier. Fruit d’une concertation issue d’un groupe de travail coordonné par ARTCENA, composé de professionnels du secteur et de membres du ministère de la Culture, cette charte entend faciliter et améliorer l’accueil des chapiteaux de cirque et autres structures culturelles itinérantes, dans une volonté de dialogue et de coopération entre l’Etat, les collectivités locales et les professionnels du spectacle. Aménagement d’espaces d’installation, développement de l’information aux professionnels et aux services concernés des collectivités, mais aussi mise en œuvre de partenariats en terme d’éducation artistique, de formation et d’action culturelle, sont au cœur des objectifs poursuivis. ■