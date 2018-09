CM’IN ÉQUIPE LA RÉGIE DE SA CHAÎNE LOCALE AVEC LE SYSTÈME INTERCOM ODIN DE RTS

L’agglomération chartraine a créé une smartTV (Chartres. Live) de promotion des divers aspects de la vie locale à travers quatre chaînes thématiques. Chartres Métropole Innovations Numériques (CM’IN) étant propriétaire du réseau fibre de l’agglomération et exploitant le format Dante de Audinate pour véhiculer l’audio IP dans les infrastructures existantes, il a choisi la matrice RTS Odin et le système DECT Roameo, une solution offrant la possibilité de déporter des points d’accès dans divers lieux de reportages et de converser avec la régie. Un poste commentateur Dante Express IP de Glensound intègre également ce réseau. Ainsi, pour couvrir un événement sportif ou culturel, seuls les points d’accès et les beltpacks Roameo sont à déployer par les techniciens. ■