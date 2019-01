PHOCEA LIGHT – DAGE

La marque Dage est désormais importée en France par Phocea. Deux asservis sont proposés : un beam classique avec une lampe de 250 W Philips à arc court et à un prix attractif, et un hybride plus gros (photo) avec une lampe de 380 W Osram à arc court également, proposant un zoom 2-52 pour 20 kg seulement. Quatre roues de gobos dont une à effet assez originale. A noter, un système malin pour garder les crochets sur la machine en les pliant à 90° dessous, économisant de la place dans les flight case. ■