DV2 À PARIS

Déjà présent sur la région parisienne grâce à son équipe dédiée à Digico, Laurent Laignel et Claude Rigollier, DV2 installe un département technique et commercial sur la Zone Paris Nord 2 à Roissy, en France. Désormais, vous y retrouverez aussi Denis Guichard, Sébastien Desaever et Stéphane Pelletier, en charge des systèmes de diffusion Adamson. Ces locaux disposent notamment d’un grand espace dédié à la formation.

Zone Paris Nord 2

Business Park

163, rue de la BelleEtoile – BAT 6A

95700 Roissy-en-France