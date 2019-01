SOMMERCABLE LANCE LES SÉRIES BASIC ET BASIC+

Le fabricant allemand respecté pour ses produits de qualité a décidé de compléter son offre avec des références à petit budget, destinées à la vente en boutiques. Mais petit budget ne signifie pas pour lui bas de gamme, ces séries reprennent certains composants des modèles professionnels Hicon. L’idée est plus de proposer des références qui s’adaptent à certaines gammes de produits, très légers par exemple, que l’on trouve dans les home studios, chez les DJs et musiciens. Et l’on retrouvera dans ces références le sérieux que nous connaissons chez ce fabricant, avec le soin apporté aux outils marketing et à la promotion de la marque auprès de tous. ■